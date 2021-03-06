Суд освободил от наказания виновника пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Суд не стал наказывать виновника пожара на строящемся ледоколе в "Адмиралтейских верфях". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге освободили от наказания строителя Константина Гомзикова, признанного виновными в пожаре на ледоколе «Виктор Черномырдин», произошедшем в конце ноября 2018 года. Напомним, тогда в «Адмиралтейские верфи» привезли тяжелое топливо, которое начали принимать на судно. В этот момент два работника разрешили своим подчиненным продолжать электросварочные и газорезательные работы. В итоге из-за огневых работ взорвалась топливная цистерна.

В происшествии серьезно пострадал один из рабочих. Он получил ожоги, которые изменили до неузнаваемости его лицо и ухудшили зрение. Ущерб предприятию составил почти 424 млн рублей. Но санкций за это не будет.

- В отношении первого строителя, Туленкова, уголовное дело и уголовное преследование прекращено в связи с примирением. Второму, Гомзикову, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. На основании ст.83 УК РФ мужчину освободили от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности, - пояснили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.