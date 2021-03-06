Погода в Санкт-Петербурге: 6 марта 2021 года ожидается метель и сильный ветер

"Комсомолка" выяснила, какой будет погода в Санкт-Петербурге на 6 марта 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» узнала, на какую погоду стоит рассчитывать в Санкт-Петербурге в субботу, 6 марта 2021 года. Первый из трех выходных дней будет, пожалуй, самым неприветливым. О весне в субботу ничто не напомнит. Горожанам следует готовиться к отрицательной температуре, ветру и осадкам.

- 6 марта во второй половине дня пойдет снег, вечером в отдельных районах метель. Ветер ночью будет северо-западный, западный, днем юго-западный, южный умеренный, во второй половине дня местами порывы сильного. Температура воздуха ночью составит от -9 до -11 градусов, а днем от -1 до -3. На дорогах гололедица, днем местами снежный накат. Атмосферное давление будет понижаться, - передает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

А если вам не терпится узнать, какой будет погода в городе на 8 марта, то главный синоптик Северной столицы Александр Колесов уже все рассказал «КП».