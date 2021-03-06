МЧС предупредил о метели и штормовом ветре 6 марта в Ленобласти

Метель и сильнейший ветер нагрянут в Ленобласть 6 марта 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

МЧС выпустил штормовое предупреждение из-за неблагоприятной погоды на субботу, 6 марта, в Ленинградской области. Перво-наперво спасатели беспокоятся из-за бушующей метели, которая начнется во второй половине дня, а затем продолжится ночью. Сначала осадки выпадут в западных районах 47-го региона. Местами сильный снег будет сменяться метелью.

- Кроме этого 6 марта в регионе, начиная с 14:00 по 17:00 ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 15-20 м/с (по шкале Бофорта до штормового ветра не хватает всего ничего – еще 0,8 метра – Прим. ред.), - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Спасатели просят водителей и пешеходов быть крайне осторожными на дороге. В случае метели и сильнейшего ветра лучше всего обходить шаткие конструкции.

Что касается погоды на субботу в Санкт-Петербурге, то тут все слегка скромнее, но без метели в отдельных районах не обойдется.