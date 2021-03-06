Полицейские нашли 11 «резиновых» квартир с мигрантами в Невском районе Петербурга

Полиция Петербурга выписала протоколы около сотне мигрантов за нарушение миграционного законодательства. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полицейские провели рейд по выявлению «резиновых» квартир в Невском районе Санкт-Петербурга. Почти 70 участковых проверили 28 жилых домов. Из 5,5 тысячи квартир примерно 130 вызвали сомнения, поскольку их сдавали в сомнительную аренду. «Резиновых» апартаментов насчитали 11 – в домах на Русановской улице, улице Тельмана и Октябрьской набережной.

- В 11 квартирах сотрудники полиции выявили факт массового проживания иностранных граждан. Порядка 100 иностранных граждан доставили в отделы МВД для привлечения к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Помимо этого полицейские выяснили, что в двух квартирах домов, располагающихся проспектах Солидарности и Большевиков, хозяева фиктивно прописали к себе иностранцев. В связи с этим возбуждены уголовные дела. Виновникам грозит вплоть до трех лет лишения свободы.