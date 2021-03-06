Больше 23 тысяч петербуржцев проверили на коронавирус за сутки

В Петербурге за сутки проверили на коронавирус больше 23 тысяч человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Санкт-Петербурге проверили на коронавирус 23 052 горожанина, как рассказывают в пресс-службе Смольного. День был насыщенным на звонки в региональную справочную службу «122» - там ответили шести тысячам человек на вопросы, связанные с инфекцией. Продолжается и волонтерская деятельность, тем более жителям Северной столицы, которые старше 65 лет, продлили обязательную самоизоляцию.

- Петербуржцам, нуждающимся в помощи волонтерам, следует оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11. С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1419 петербургских волонтеров. Прошли обучение и аккредитацию 1148 человек, которые в дальнейшем выполнили 5854 заявки, - добавляют в Смольном.

Напомним, эпидситуация в Санкт-Петербурге остается крайне нестабильной. Спад второй волны коронавируса значительно замедлился.