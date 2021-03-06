Метель и штормовой ветер нагрянут к вечеру 6 марта в Санкт-Петербург

МЧС предупреждает о метели и сильнейшем ветре к вечеру 6 марта в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Спасатели МЧС поспешили выпустить штормовое предупреждение из-за метели и сильнейшего ветра, который придут в Санкт-Петербург к вечеру 6 марта. «Комсомолка» накануне уже рассказывала о погоде на субботу, но теперь синоптики уточнили свой прогноз – он оказался крайне неблагоприятным.

- По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», вечером 6 марта и ночью 7 марта местами в городе ожидается сильный снег, метель, усиление юго-западного, западного ветра до 15-20 метров в секунду, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Примечательно, что по шкале Бофорта штормовым ветром считается тот, что начинается от 20,8 м/с. То есть обстановка в городе обещает быть сложной. Спасатели просят водителей соблюдать скоростные ограничения на дорогах, а пешеходов - не прогуливаться возле шатких конструкцию вроде билбордов.