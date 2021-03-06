В Петербурге работник заправки ограбил ее после увольнения

Бывший сотрудник АЗС в Петербурге решил ограбить прежнее место работы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге экс-сотрудник заправки на Выборгской набережной решил наведаться на свое прежнее место работы, чтобы его ограбить. Все произошло в 2 часа ночи 5 марта. Он дождался момента, когда оператор АЗС отлучился от рабочего места, и подскочил к кассовому аппарату. Внутри его ждали 25 тысяч рублей выручки. Но злоумышленнику внезапно дали отпор.

- 20-летнего гражданина задержал 19-летний оператор АЗС при попытке скрыться с места. В 9 часов утра о происшествии сообщил гендиректор заправочной станции. Полиция незамедлительно приехала на место, задержала злоумышленника и доставила его в территориальный отдел, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело по статье за грабеж. Бывшему работнику заправки грозит до семи лет лишения свободы. А коллегу, задержавшего его, наверняка премируют.