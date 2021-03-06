975 петербуржцев заболели коронавирусом за минувшие сутки

Еще 975 петербуржцев заболели коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки заболели коронавирусом еще 975 горожан. Теперь за все время пандемии в Северной столице инфекцией заразились 372 963 человек. За день пополнилось и количество выздоровевших – на 2750 жителей. В общей сложности от COVID-19 избавились 313 501 человек.

- Также за последний день в Петербурге от коронавируса скончались еще 39 человек. Общее число летальных исходов достигло 11 313. Кроме того, за минувшие сутки в городе обследовали на коронавирус 23052 человека, - сообщили в Оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Добавим, что «Комсомолка» сделала подборку всех последних новостей, касающихся развития эпидситуации в Северной столице к субботе, 6 марта. Эксперты переживают, что спад второй волны пандемии значительно замедлился. Помочь может активное участие горожан в вакцинации, тем более в Петербург впервые привезли прививку от коронавируса другого производства.