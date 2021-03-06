Глава СК поручил проверить возможное мошенничество юристов в отношении блокадника

Следком проверит сообщения о возможном мошенничестве в отношении блокадника. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о возможном мошенничестве в отношении блокадника. Дело в том, что на одном из петербургских телеканалов вышел разоблачающий сюжет про юридическую контору, которая, по словам журналистов, специализировалась на обмане пенсионеров.

- Согласно информации на ТВ, юридическая контора оказала композитору и лауреату государственной премии Российской Федерации Леониду Любовскому услуги в оформлении льгот, при этом пенсионер заплатил за указанные действия свыше 100 тысяч рублей. Кроме того, в сюжете сообщается о возможных мошеннических действиях в отношении блокадника Юрия Николаенко, за несуществующую льготу он заплатил более 170 тысяч рублей, - передает пресс-служба СК РФ.

При наличии оснований сотрудники петербургского управления Следкома незамедлительно возбудят уголовные дела.