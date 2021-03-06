1577 петербуржцев получили протоколы за нарушение правил по коронавирусу в феврале 2021 года

Больше 1,5 тысячи жителей Санкт-Петербурга попались на нарушении коронавирусных ограничений. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Больше 1,5 тысячи петербуржцев попались на нарушении правил по коронавирусу за февраль 2021 года. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе городского комитета по вопросам законности правопорядка и безопасности. Нарушителям грозит штраф в размере до 4 тысяч рублей, но наказание определит суд, который может ограничиться и предупреждением.

- Сотрудники полиции и исполнительных органов государственной власти составили 1577 протоколов на физических лиц за февраль 2021 за нарушение требований нормативных правовых актов правительства Санкт-Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности, - сообщили «КП» в комитете.

К слову, ограничения по коронавирусу в Северной столице продлили до 28 марта, а некоторые отдельные запреты и вовсе до 30 сентября. Да, масочный режим тоже остается, несмотря на небольшое улучшение эпидситуации.