Эксперт Минздрава заявил об иммунитете к коронавирусу у половины петербуржцев

В Минздраве рассказали об иммунитете к коронавирусу у жителей Санкт-Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Эксперт Минздрава РФ и по совместительству и.о. директора петербургского НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов заявил о том, что иммунитет к коронавирусу появился уже у половины жителей Северной столицы. Однако эпидситуация в городе развивается не самым лучшим образом, потому что спад второй волны пандемии сильно замедлился.

- Распространение заболевания сильно сократится с приобретением коллективного иммунитета к COVID-19 хотя бы 70% населения Петербурга, заявил Дмитрий Лиознов. Массовая вакцинация от коронавируса позволит достичь таких показателей в ближайшее время, - пишет ФАН.

Добавим, что всего за время пандемии в Санкт-Петербурге заболели 372 963 человека. Из них умерли 11 313. Привились от инфекции больше 270 тысяч горожан. Но лишь половина из вакцинированных получили два компонента «Спутника V», как и требуется.