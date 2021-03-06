Общественное пространство построят у станции метро «Проспект Большевиков» в 2021 году

У метро "Проспект Большевиков" благоустроят территорию в 2021 году. Фото: пул 78

В 2021 году у станции метро «Проспект Большевиков» в Петербурге построят большое общественное пространство. Строителям предстоит благоустроить территорию размером в 11 тысяч квадратных метров. Место посетил губернатор Северной столицы, чтобы проинспектировать подготовку к будущим работам и посмотреть на концепцию пространства.

Проект благоустройства у метро. Фото: пул 78

- Возле станции метро создадут прогулочные зоны со скамейками с навесами, зону с бесплатным Wi-Fi и зарядками для смартфонов. Также там появится площадка для скейтборда и велопарковка, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Губернатор попросил сделать в общественном пространстве грамотное освещение и подогрев пешеходных дорожек, чтобы местным жителям было удобнее проходить к станции подземки. К слову, последний раз благоустройство у «Проспекта Большевиков» делали 20 лет назад.