Суд арестовал сиделку, избившую 98-летнюю блокадницу в Петербурге

Суд арестовал сиделку, которая на второй день работы избила 98-летнюю блокадницу. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Красносельский районный суд Петербурга отправил в СИЗО сиделку, которая избила блокадницу. Напомним, крики 98-летней пенсионерки услышали соседи, вызвавшие полицию. Сначала в отношении сиделки возбудили уголовное дело по статье за угрозу расправой, но потом следователи получили результаты обследования ветерана и поняли, что имело место быть покушению на убийство.

- Анисимова с целью убийства потерпевшей, нанесла ей руками удары в область головы, рук и ног, чем причинила последней физическую боль и телесные повреждения в виде: ЗЧМТ, сотрясения головного мозга, множественных ушибов мягких тканей лица, головы, туловища, конечностей, ссадины левого предплечья, - передали позицию следствия в объединенной пресс-службе суда в Санкт-Петербурга.

Сиделка и адвокат просили избрать ей более мягкую меру пресечения, но ее не послушали. Она просидит в следственном изоляторе минимум до 1 мая 2021 года.