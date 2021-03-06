Беглов признался, что чувствует себя хорошо спустя неделю после вакцинации от коронавируса

Губернатор Петербурга рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о своем самочувствии спустя неделю после вакцинации от коронавируса. По его словам, на протяжении этих семи дней он даже не заметил никаких негативных симптомов. Напомним, глава Северной столицы привился «Спутником V». Но теперь в городе есть и другая вакцина, «ЭпиВакКорона».

- Чувствую себя хорошо, никаких симптомов у меня нет, я на рабочем месте. Рекомендовал бы всем привиться. У нас нет другого пути обезопасить большинство от заражения кроме соблюдения необходимых санитарных норм и, конечно, вакцинации, - цитируют Александра Беглова в пресс-службе администрации.

Как считает градоначальник, необходимо, чтобы перед стартом дачного сезона все любители огородов привились от инфекции. Власти надеются, что летом в Петербурге сформируется коллективный иммунитет перед тем, как в город хлынут потоки туристов.