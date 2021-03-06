В Кингисеппе буйный водитель «Лады» открыл огонь по неприятелю в «Форде»

Буйный водитель "Лады" пострелял в неприятеля в "Форде" по ходу движения в Кингисеппе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Кингисеппе на объездной дороге водитель «Лады» решил пострелять в неприятеля из «Форда» прямо во время движения. Между автолюбителями произошел обычный дорожный конфликт, но юный владелец российской легковушки решил проучить своего обидчика. 20-летний парень достал пистолет и открыл огонь по иномарке. После этого юноша поспешил скрыться с места. Какое-то время его преследовал водитель «Форда», но позже потерял из виду и сообщил о происшествии в полицию.

- В результате дорожного конфликта у автомобиля «Форд Транзит» повреждено боковое стекло, пострадавших нет. Водителя «Лады Гранта» задержали сотрудники патрульно-постовой службы на Нарвском шоссе. При себе у него был пневматический пистолет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Стрелка доставили в местный отдел МВД для дальнейшего разбирательства. Что конкретно ему грозит, пока не сообщается.