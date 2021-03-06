В Ленобласти душевнобольную мать подозревают в убийстве 15-летнего сына

Душевнобольную мать подозревают в попытке убийства своей семьи в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН

В городе Выборге, что находится в Ленинградской области, душевнобольная мать подозревается в убийстве своего 15-летнего сына. Она оторвала шланг подводки газа на кухне. Кроме этого 55-летняя женщина чуть не убила своего супруга, но его удалось спасти благодаря прибытию на место аварийно-спасательной службы. Супружескую пару госпитализировали в больницу, состояние мужа удовлетворительное.

- По предварительным данным, мать подростка, состоящая на учете в психоневрологическом диспансере, открыла шланг подводки газа, в результате чего наступила смерть несовершеннолетнего. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей за убийство и покушение на убийство двух и более лиц, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

На месте работает следственно-оперативная группа, чтобы собрать все необходимые доказательства. Вероятно, скоро матери могут предъявить обвинение.