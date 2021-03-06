Метель и сильный ветер задержатся на 7 марта в Петербурге

Метель и сильный ветер накроют Санкт-Петербург в воскресенье, 7 марта. Фото: Олег ЗОЛОТО

В МЧС поспешили предупредить жителей Санкт-Петербурга о метели и сильном ветре, которые задержатся в городе еще на день – воскресенье, 7 марта. В субботу горожане сполна почувствовали все «прелести» непогоды: пробки, аварии, гололед. Но спасатели просят не расслабляться.

- 7 марта в Санкт-Петербурге местами ожидается сильный снег, метель, порывы ветра до 18 метров в секунду. На дорогах будет гололедица, снежные заносы. При выпадении обильных осадков лучше всего воздержаться от поездок по городу и по возможности оставаться в квартире, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

А вот 8-го марта погода все же сжалится над жителями Северной столицы, в том числе над представительницами прекрасного пола, так сказать, в честь праздника. Осадков в понедельник можно не ждать, но на улице будет все еще зимняя температура, до минус пяти градусов.