Петербуржцы стали реже вакцинироваться от коронавируса

В Смольном посетовали на снижение интенсивности вакцинации первой дозой "Спутника V" в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Санкт-Петербурга стали менее охотно вакцинироваться от коронавируса. Об этом с тревогой сообщили в Межведомственном координационном совете по борьбе с COVID-19 в городе. По словам экспертов при Смольном, растет разве что количество привитых именно вторым компонентом «Спутника V», а не первым. Возможно, на ситуацию повлияет выбор, какую вакцину делать, поскольку в Северную столицу недавно поступила первая партия «ЭпиВакКороны».

- В Петербурге уменьшилось общее количество активных больных и выросло число случаев выздоровления. Однако темпы снижения распространения инфекции стали крайне низкими. В этой ситуации возрастает вероятность роста заболеваемости COVID-19, - говорится в свежем отчете Межведомственного совета.

Ученые вновь просят петербуржцев активнее участвовать в прививочной кампании, чтобы сформировать коллективный иммунитет к лету, когда начнутся туристический и дачный сезоны. Хотя эксперт Минздрава РФ считает, что антитела есть уже у половины жителей Северной столицы.