После ночной оттепели в Петербург вернутся морозы

В течение дня температура воздуха в Северной столице не выйдет за рамки четырех-шести градусов ниже нуля. Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне самого весеннего праздника – Международного женского дня – погода порадует Петербург разве что ослепительным солнцем: тепла 7 марта городу на Неве синоптики не обещают.

– Сегодня, 7 марта, после ночных оттепелей, синоптическую ситуацию в Северной столице будет определять тыловая часть уходящего на юго-восток циклона, – объясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. – При облачной с прояснениями погоде местами пройдет кратковременный снег, гололедица.

В течение дня температура воздуха не выйдет за рамки четырех-шести градусов ниже нуля. В соседней Ленобласти, в зависимости от района, прогреется от минус восьми до минус трех градусов мороза.

Переменная облачность и морозец будут сопровождаться ощутимым ветром, его скорость составит 6-11 метров в секунду. А вот атмосферное давление из пониженного приходит в норму: сегодня оно повысится до 745 миллиметров ртутного столба.