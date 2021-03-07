Петербуржец больше часа разруливал пробку у «Черной речки», где сломался светофор

Народного регулировщика заметили на перекрестке в районе десяти часов вечера. Фото: Скриншот с видео

Автомобилисту из Санкт-Петербурга пришлось перевоплотиться в регулировщика и разрулить пробку, которая скопилась у станции метро «Черная речка» вечером 6 марта.

Примерно в половине восьмого на углу набережной и Торжковской улицы, прямо у моста, сломался светофор. Как сообщают в Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга, загруженный перекресток перешел в режим желтого мигания. Разъехаться самостоятельно водители не смогли.

Тогда к мосту вышел народный регулировщик. Молодой мужчина контролировал движение в ожидании ГИБДД.

– Огромное спасибо этому мужчине! Единственный, кто встал там и разруливал ситуацию, – написала в сети очевидица Кристина. – Если бы не он, то мы бы все там знатную пробку собрали!

Народного регулировщика заметили на перекрестке в районе десяти часов вечера – то есть спустя два часа после поломки светофоров. Как выяснилось, мужчина разруливал пробку больше часа и к концу своей «смены» даже обзавелся светоотражающим жилетом: его, по всей видимости, дорожному герою пожертвовали проезжающие мимо автомобилисты.

Кстати, по данным на девять часов утра 7 марта, светофор на перекрестке все еще остается неисправным.