19 тысяч петербуржцев обследовали на коронавирус за сутки

Суточное количество тестов в Северной столице несколько снизилось. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За минувшие сутки на заражение коронавирусной инфекцией обследовали еще 19 005 жителей Петербурга. Об этом утром 7 марта сообщил Смольный. Количество тестов несколько снизилось: последние четыре дня оно держалось на уровне 23 000.

– Обработано еще 3644 вызова по номеру «122» в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, – добавляют в администрации города.

С начала октября и по сей день быть волонтером изъявили желание 1419 петербуржцев, из них 1148 человек прошли обучение и приступили к работе. Почти за полгода общественные помощники выполнили 5893 заявки, поступивших по номеру горячей линии: (800) 200 34 11.

Гуманитарную помощь получили уже 178 464 петербуржца. Продуктовые наборы доставляют пожилым, одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям.