647 тонн соли высыпали на кольцевую Петербурга за минувшие сутки

На петербургское «кольцо» и федеральные дорогие Ленобласти, Пскова и Калининграда израсходовали 1640,9 тонны соли и 935,4 тонны песко-соляной смеси. Фото: Олег ЗОЛОТО

За прошедшие сутки на КАД Петербурга высыпали 647 тонн соли, сообщает Упрдор «Северо-Запад».

– В расчистке и противогололедной обработке кольцевой участвовали 39 комбинированных дорожных машин, шесть погрузчиков, четыре трактора, 10 единиц другой техники и 92 человека, – сообщают в ведомстве.

Федеральные дороги в Ленобласти чистили и посыпали более 280 машин, в том числе 155 комбинированных машин, шесть автогрейдеров, 31 погрузчик, 11 тракторов. К работам подключили 559 сотрудников.

Всего же на петербургское «кольцо» и федеральные дорогие Ленобласти, Пскова и Калининграда израсходовали за сутки 1640,9 тонны соли и 935,4 тонны песко-соляной смеси. Расчистка и обработка проезжей части продолжается.

– 7 и 8 марта в Ленобласти ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Сегодня в течение дня синоптики обещают сильный снег и метель с ухудшением видимости до 500 метров, – напоминают в ведомстве. – Будьте осторожны!