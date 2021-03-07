Тротил искали в Пулково и 230 зданиях Петербурга после анонимки на почту

Проверка закончилась только спустя шесть часов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Письмо от «партизана в окопе» получили около полудня 6 марта в Пулково. Аноним писал, что аэропорт заминирован.

– Ваше здание в тротиловых шашках, при появлении оцепления и взрывотехников будет активировано взрывное устройство, – сообщалось в письме. – Здания УФМС и здания крупных торговых центров.

Помимо аэропорта, взрывчатку искали по 229 адресам: взрывотехники приехали в 179 торговых центров Петербурга и Ленобласти, а также в 50 зданий управления по вопросам миграции. Для проверки привлекли 299 полицейских и 95 автомобилей.

В сумме эвакуировали 3812 человек, причем 3769 – из трех торговых центров. Остальные 176 ТЦ, а также 42 объекта миграционного управления прерывать работу не стали.

Проверка закончилась только к шести часам вечера. Ни взрывчатых веществ, ни подозрительных устройств ни по одному адресу так и не нашли. Материалы по делу о заведомо ложном сообщении о теракте передали следователям.