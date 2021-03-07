МЧС предупредило об опасном ухудшении погоды на праздники в Санкт-Петербурге

Метели, судя по всему, не будет - но вот ветер и гололед вполне способны подпортить праздничное настроение. Фото: Олег ЗОЛОТО

Непогода упорно не желает оставлять Северную столицу. Вслед за суровыми снегопадами в Санкт-Петербурге ожидается резкое усиление ветра. Об этом «Комсомолке» в воскресенье, 7 марта, сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.

- 8 марта в Санкт-Петербурге ожидается северо-восточный, северный ветер, местами возможны порывы до 15 метров в секунду, - уточнили в ведомстве. - На дорогах гололедица, снежный накат.

О вероятных метелях или снегопадах ничего не сообщается - возможно, обойтся без них. Строго говоря, эта информация не нова: о том, что на праздники погода в Санкт-Петербурге резко ухудшится, «Комсомолка» сообщала еще в середине недели. Однако предупрежден — значит, вооружен. Сильный ветер — не шутка, он вполне может спровоцировать множество опасных ситуаций, как коммунальных, так и дорожных. Поэтому, несмотря на праздник, не забывайтесь и соблюдайте меры предосторожности.