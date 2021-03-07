Пушку времен Российской империи спасли из Выборгского залива

Пушку отреставрируют и выставят в Выборгском объединенном музее-заповеднике как экспонат. Фото: Артем КИЛЬКИН

Настоящую спецоперацию провело правительство Ленинградской области ради спасения ценного раритета — пушки, отлитой и собранной во времена Российской империи. Об этом в воскресенье, 7 марта, рассказала пресс-служба ведомства.

- Поручение спасти раритет дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, - уточнили в пресс-службе. - Неравнодушные жители сообщили в инстаграм главе региона, что некие самодеятельные археологи выкопали и оставили на острове в Выборгском заливе пушку с гравировкой «Александровский завод».

«Спасательная» экспедиция, организованная под началом руководства Выборгского объединенного музея-заповедника, благополучно нашла орудие и перевезла его с острова на материк. Сейчас раритет обследуют специалисты. Ожидается, что после реставрации его выставят на всеобщее обозрение на территории музея-заповедника.