Из леса второй день вытаскивают фуру, проложившую «новый съезд» с КАД

За один вечер на участке кольцевой между трассой «Сортавала» и Кудровым произошел целый каскад аварий. Фото: Скриншот с видео

Груженая фура, которая пробила ограждение и «проложила» новый съезд с петербургской кольцевой, второй день стоит в районе Мурина на стороне по направлению к Шафировскому. Чтобы вытащить больщегруз, прежде хозяевам авто придется освободить кузов: несколько человек пересыпают то ли щепу, то ли опилки лопатами в стоящий рядом грузовичок.

Авария с участием фуры произошла вчера вечером, 6 марта.

– Фура уехала в лес, перед этим всех раскидала, – сообщили очевидцы в сети. – Такая каша была, несколько внедорожников помяло! Машин 13 нашли своих жестянщиков.

За один вечер на участке кольцевой между трассой «Сортавала» и Кудровым произошел целый каскад аварий. И улетевшая в сторону леса фура стала одним из ДТП – впрочем, самым «долгоиграющим». По предположениям участников автомобильного движения, большегруз мог уходить от столкновения с легковушкой.

О точном количестве поврежденных автомобилей и пострадавших не сообщается.