Петербург в воскресенье убирали семь тысяч дворников и две тысячи спецмашин

Всего с городских улиц с начала зимы вывезли более 1,2 миллиона кубометров снега. Фото: Артем КИЛЬКИН

После снежного субботнего вечера и ночи раскапывать Северную столицу отправили целую армию дворников. Только дворы сегодня, 7 марта, чистили 6112 специалистов по ручной уборке.

– К работам по уборке внутриквартальных территорий привлечено 506 единиц уборочной техники и 643 единицы средств малой механизации, – сообщают в Жилищном комитете. – За сутки израсходовано порядка 500 тонн противогололедных материалов.

Вне дворов сегодня трудятся 1197 специалистов и 1122 машины. Только в сады, парки и скверы вышли 81 единица техники и 417 уборщиков.

– Всего с городских улиц с начала зимы вывезли более 1,2 миллиона кубометров снега, – сообщают в Комитете по благоустройству.

Пожаловаться на плохую уборку дворов можно по телефону горячей линии Жилищного комитета: (812) 409 73 78 (с 09:00 до 21:00). Звонки об уборке городских улиц принимают в дежурной службе Комитета по благоустройству: (812) 314 60 13.