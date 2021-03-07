Алексей Герман-младший снимет фильм об Анне Ахматовой в Комарове

Кто сыграет поэтессу, режиссер пока не раскрывает. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Кинокартину о последних годах жизни поэтессы Анны Ахматовой, проведенных в Комарове, в «будке» на берегу Финского залива, намерен снять режиссер Алексей Герман-младший.

– Сделать картину о жизни – в том самом маленьком щитовом домике со скамейкой неподалеку, шуме сосен, памяти, ее гостях, ее уходе, – описал режиссер в соцсетях. – Мне кажется, есть универсальная красота в этой истории великой поэтессы с трагической судьбой, что-то вечное, мощное, очень эмоциональное, абсолютно понятное в любой стране мира.

Речь идет о домике Ахматовой, где она провела 1955-1965 годы, входящем в число литературных дач Комарова. В 2019-ом знаменитую «будку» едва не продали с торгов, но в последний момент в дело успели вмешаться региональные власти.

– Надо начинать сценарий готовить постепенно. Работа большая. Думал, не вернусь в Ленинград, а нет... Хотя тут проще, ведь нужны лишь улица, дом, скамейка, сосны и люди, – заключил Герман-младший. – И актрису уже знаю, но пока не скажу.