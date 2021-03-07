Петербуржцы требуют остановить застройку парка Академика Сахарова

В парке уже запланированы спортшкола, мемориальная аллея и площадки. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Петиция в защиту парка имени Академика Сахарова в Петербурге набирает обороты в сети. Жители Калининского и Красногвардейского районов – одних их самых населенных в городе – требуют провести общественные слушания, посвященные проекту реконструкции зеленой зоны.

– Существуют как минимум два проекта благоустройства – проект мемориальной аллеи с тематической площадкой общественной организации «Союз Чернобыль» и проект Комитета по благоустройству с детскими и спортивными площадками, – пишут авторы петиции. – Но ни один из них не отвечает нашим чаяниям!

Активисты уверены, что любой вариант просто уничтожит парк. Так, мощеная мемориальная аллея повлечет вырубку минимум 30 взрослых деревьев и испортит ландшафт. Детские и спортивные площадки покроют разнотравье резиной. А новая школа дзюдо имени Рахлина «превратит добрую четверть парка в автостоянку».

Чтобы предотвратить застройку, авторы петиции требуют вернуть участок, подготовленный под спортивный объект, в состав зеленой зоны.