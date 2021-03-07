Один пенсионер выстрелил в другого из-за парковки в Петербурге

К счастью, в битве за стоянку обошлось без травм. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Стрельбой закончился спор двух пожилых автомобилистов за машиноместо во дворе дома №51 корпус 2 по Дунайскому проспекту сегодня днем, 7 марта. За право припарковать свою «ласточку» под окнами квартиры сражались 68-летний мужчина и его 71-летний сосед.

– 68-летний мужчина выстрелил в своего 71-летнего оппонента из аэрозольного пистолета, – сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Стрелок целился в противника из окошка своей иномарки, а после выстрела скрылся. Свидетельницей автомобильных разборок стала жена водителя, ставшего мишенью. К счастью, обошлось без травм.

– В настоящее время все участники конфликта доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства, – добавляют в главке.

Вооруженному пенсионеру вполне может грозить уголовная статья «Хулиганство».