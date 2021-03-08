Утром 8 марта Петербург накрыло весенней метелью

8 марта утром Петербург оказался во власти метели. Фото: Петр КИБЕР

Настоящая весенняя метель накрыла Петербург утром 8 марта. Несмотря на то, что синоптики обещали ясный и солнечный день, погода не послушалась прогноза и высыпала снежный заряд на улицы Северной столицы. И хоть потом небо прояснилось, осадки ожидаются и днем.

- 8 марта в Петербурге ожидается облачная, с прояснениями погода. Днем местами небольшой снег. Ветер северный и северо-восточный, умеренный с порывами до сильного. Температура воздуха составит -8...-10 градусов. На дорогах гололедица и снежный накат. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Впрочем, на 10:30 утра контрольные термометры показывали в Петербурге -6,7 градуса. А со временем может потеплеть еще сильнее. Тем не менее, температура останется отрицательной.

Сейчас в городе дует слабый северо-восточный ветер, скоростью 2-5 метров в секунду. Давление составляет 756,1 мм ртутного столба, а влажность достигает 89%.