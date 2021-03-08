Более 12,5 тысяч человек обследовали на коронавирус в Петербурге

12 608 человек сдали тесты на коронавирус за сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Более 12,5 тысяч человек обследовали в Санкт-Петербурге за последние сутки. Данные на утро 8 марта приводит городской оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 12 608 человек. Обработан 3481 вызов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Также Смольный приводит данные по количеству заявок, выполненных волонтерами за минувшие 24 часа. По данным Оперштаба, добровольные помощники навестили 5915 горожан из числа пожилых и одиноких петербуржцев.

Тем, кому нужны помощь, могут позвонить по телефону горячей линии: 8-800-200-34-11. Все звонки и вызовы волонтеров абсолютно бесплатны.