Цимбалинский путепровод предложили закрыть для машин и отдать велосипедистам

Цимбалинский путепровод хотят сделать велосипедным. Фото: Олег ЗОЛОТО

Цимбалинский путепровод, который в этом году должен уйти на капитальный ремонт, совмещенный с реконструкцией, предложили закрыть для автомобильного движения. По мысли активистов велосипедного сообщества, путепровод должен стать пешеходным.

- Уважаемый Александр Дмитриевич! От лица велосипедного и градозащитного сообществ Санкт-Петербурга, а также от лица жителей Невского и Фрунзенского районов обращаемся к вам с просьбой не допустить уничтожения одного из двух самых старых городских путепроводов и содействовать включению его в новый веломаршрут, который свяжет живописную набережную Невы в районе парка имени Бабушкина с Софийской улицей - говорится в тексте обращения «Петербургского велосообщества», опубликованного в соцсетях.

Общественники предлагают не перестраивать путепровод, расширяя проезжую часть, а отремонтировать его и придать статус объекта культурного значения. Активисты отмечают, что по появившимся данным, вместо реконструкции старого путепровода, будет построен новый новый - чтобы спрямить трассу улиц Белы Куна и Цимбалина, а Цинмбалинский предполагается снести.

Цимбалинский путепровод был построен в 1910 году. Он и Обуховский (1908 г.п.) - самые старые из сохранившихся в Санкт-Петербурге путепроводов.