Заболеваемость стабильная: 956 человек заразились коронавирусом в Петербурге за минувшие сутки

Ситуация с заболеваемостью в Петербурге остается стабильной. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще 956 новых случаев коронавируса зафиксированы в Петербурге на утро понедельника. Поданным федерального Оперативного штаба, 8 марта ситуация с заболеваемостью в городе осталась стабильной.

- За минувшие сутки в России зафиксировано 10 253 новых случая коронавирусной инфекции. Из них 1421 в Москве и 956 - в Петербурге, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Всего с начала пандемии в Северной столице ковидом заболели 374 887 человек. Из них 316 314 благополучно выздоровели. За сутки врачи выписали еще 1411 пациентов. К сожалению, увеличилось и число смертей. Комиссия по летальным исходам подтвердила гибель 43 человек по причине коронавируса. Всего жертвами коварной болезни стали уже 11 393 петербуржца.

В активном состоянии болезни остаются 47 180 человек. Этот показатель продолжает сокращаться.