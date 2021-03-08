8 марта «Зенит» сыграет в гостях с «Рубином»

Сергей Семак осторожен в прогнозах перед игрой с "Рубином". Фото: Олег ЗОЛОТО

8 марта петербургский Зенит» постарается сделать приятное всем своим болельщицам. Нет, клуб не подарит галстук, как в известной шутке, а выйдет на поле сражаться с казанским «Рубином». Учитывая настрой команды из Татарстана и то, что матч пройдет у них дома, легкой прогулки для сине-бело-голубых точно не светит.

- Это команда, которая играет хорошо, агрессивно, они очень неплохи в быстрых атаках. Конечно, их лидером в атакующих действиях на данный момент является Хвича Кварацхелия. Он очень здорово смотрится, и очень много остроты идет как раз от него. И от Макарова с Бакаевым, которые играют на фланге, - оценил соперника перед матчем главный тренер «Зенита» Сергей Семак, слова которого приводит клубная пресс-служба.

При этом Сергей Богданович в очередной раз пожаловался на качество весенних полей и еще раз подтвердил отсутствие Малкома и Дриусси в заявке. Футболисты еще восстанавливаются поле травм и занимаются по индивидуальной программе. Есть у «Зенита» и другие потери.

Напомним, что прошлую встречу с «Ростовом» петербуржцы свели вничью, а «Рубин» обыграл «Спартак» 2:0.