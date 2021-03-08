Губернатор Петербурга поздравил тренера Алексея Мишина с 80-летием

8 марта Алексею Мишину исполнилось 80 лет. Фото: Олег ЗОЛОТО

8 марта свой 80-летний юбилей отмечает один из ведущих тренеров России по Фигурному катанию - Алексей Мишин. С днем рождения любимого наставника уже поздравили спортсменки, в том числе Елизавета Туктамышева. А сегодня с поздравлением к тренеру обратился и губернатор Санкт-Петербурга.

- Благодаря Вашему педагогическому дару раскрылся талант целой плеяды фигуристов, ставших гордостью России и Санкт Петербурга. Победы Ваших учеников на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы вывели петербургскую школу фигурного катания в число сильнейших в мире, - говорится в тексте поздравления Александра Беглова, которое приводит пресс-служба Смольного.

По случаю памятной даты Алексею Мишину вручена почетная грамота губернатора Санкт Петербурга.

Напомним, что 6 марта во дворце спорта «Юбилейный», при полностью забитых трибунах, тренера поздравляли: Максим Траньков, Софья Самодурова, Александр Самарин, Анастасия Гулякова, Александр Трусова, Алина Загитова и Елизавета Туктамышева.