На браконьера, убившего лося в Ленобласти, завели уголовное дело

У браконьера изъяли карабин с оптикой. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

По уголовное дело с неприятными перспективами угодил житель поселка Матокса, что во Всеволожской районе Ленинградской области. 1 марта сотрудники патрульной службы полиции обнаружили на окраине деревни Керро останки туши лося, а позднее был найден и охотник, добывший сохатого.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого браконьера. Им оказался 64-летний житель деревни Матокса, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Утром 8 марта полиция пришла в гости к браконьеру. Вместо праздничного настроения пенсионер получил обыск в своем доме. Оперативники нашлиместо, где разделывалась туша убитого лося. А его мясо и кости обнаружились в холодильнике.

При обыске у хозяина дома было изъято два охотничьих ружья и карабин с оптическим прицелом.

По статье «Незаконная охота» мужчине грозит как штраф от 500 тысяч до миллиона рублей, так и лишение свободы на срок от трех до пяти лет.