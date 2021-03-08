Автослесарь убил коллегу одним ударом кувалды

Мастер шиномонтажа убил коллегу перед 8 марта. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

15 лет тюрьмы грозит мастеру шиномонтажа из Колпино, который после совместной попойки взял в руки кувалду и одним точным ударом убил своего коллегу-автослесаря. О том, что в на станции СТО произошла драка, в полицию сообщил третий сотрудник станции, не принимавший участия в застолье.

- 7 марта в 19:19 в полицию поступил звонок о том, что в шиномонтаже по адресу: Колпино, улица Пролетарская, дом 60 лежит человек, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Приехавший на место наряд обнаружил бездыханное тело 47-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти - на голове погибшего зияла рана. Тут же был задержан и второй участник драмы. Им оказался 37-летний мужчина.

Подозреваемого отвезли в отделение, а с места СП оперативники изъяли две свинцовые кувалды со следами вещества бурого цвета, ключ для правки автомобильных дисков и фрагменты цепочки с нательным крестиком.

Дело возбуждено по статье «Убийство».