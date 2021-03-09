Умер контр-адмирал Александр Букин, бывший начальник Нахимовского училища в Петербурге

Бывший начальник Нахимовского училища умер в Петербурге на 68-м году жизни. Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывший начальник петербургского Нахимовского училища, контр-адмирал в отставке Александр Букин умер на 68-м году жизни. О смерти своего коллеги в соцсетях сообщил председатель совета Клуба подводников Игорь Курдин.

- Умер наш друг, подводник, контр-адмирал Александр Букин, - говорится в записи, сделанной поздним вечером 8 марта.

Известно, что в последние годы Букин тяжело болел. Смерть наступила в одной из больниц Петербурга в понедельник, 8 марта.

Дата прощания с контр-адмиралом и место похорон будут объявлены позднее.

Справка «КП»:

Александр Букин - уроженец Московской области. В 1976 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания в Ленинграде. Позднее служил на Северном флоте. С 2001по 2007 годы возглавлял Нахимовское военно-морское училище в Петербурге.