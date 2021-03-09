2712 человек вакцинированы от коронавируса в Петербурге за сутки

283 625 петербуржцев привились от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Более 2700 жителей Санкт-Петербурга привиты от коронавируса за последние сутки. При этом большая часть из пришедших на прививочные пункты, делала повторный укол. Такие данные приводит Межведомственный городской совет по противодействию инфекции COVID-19.

- За прошедшие сутки первично привито 957 человек, вторично – 1 755. За весь период в Петербурге вакцинировано 283 625 человек. Из них 153 144 полностью завершили цикл, - говорится в ежедневной информационной справке, публикуемой Смольным.

Медики отмечают, что коронавирус остается опасным заболеванием и риск тяжело заболеть многократно перевешивает риски получить осложнение после вакцинации. Тем более, что за 435 тысяч инъекций вакцины (суммарно первично и вторично) в Петербурге не было ни одного случая тяжелой реакции на прививку или осложнений после нее.

Тем не менее, темпы вакцинации довольно сильно «Плавают». Если с 22 по 28 февраля было привито первично 31 585 человек, то с 1 по 7 марта – 36 633 (+ 16%). Однако в середине февраля еженедельно делалось более 50 тысяч прививок.

Сейчас в свободном доступе в городских поликлиниках имеется 64 917 комплектов вакцины.