Морозы до -22 градусов ожидаются в Петербурге

В Петербурге будет до -22 градусов мороза. А потом резко потеплеет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сильные весенние морозы, как бы парадоксально это не звучало, пришли в Петербург ближе к середине марта. Во вторник температура на улице опустилась ниже -15 градусов и продолжает падать несмотря на яркое солнце. А в ночь на среду синоптики и вовсе пугают 20-градусными показателями.

- 10 марта в Санкт-Петербурге ожидается ясная погода, без существенных осадков. Будет дуть слабый ветер восточных направлений. Температура ночью составит -20...-22 градуса, днем -8...-10. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, а днем - понижаться. На дорогах местами гололедица, - сообщает городской гидрометцентр.

В Ленинградской области будет еще холоднее: до -25 ночью и до -12 в течение дня.

Но потом холода начнут довольно резко отступать. Если ночью 11 марта в Петербурге обещают -16...-18, то днем уже всего -4...-6.

12 числа дневные температуры приблизятся к нулю, а в субботу и вовсе будет +4 и с дождем.