Байконурскую улицу затопило из-за прорыва трубы

На Байконурской улице прорвало трубу. Фото: vk.com/spb_today

Очередное коммунальное ЧП произошло в Санкт-Петербурге. Утром 9 марта прорвало трубу в Приморском районе города. Итогом стало затопление проезжей части Байконурской улицы. Движение здесь пришлось остановить.

- Разлив на Байконурской улице. Полностью перекрыт участок от Богатырского проспекта до проспекта Испытателей и часть Туполевской улицы, - пишут местные жители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Сколько времени вода заливала улицы, точно неизвестно, однако «море» получилось обширным. После приезда аварийных служб, которые пробили сливы и открыли канализационные люки, даже образовался настоящий водоворот.

Сейчас работы на месте происшествия продолжаются. Учитывая морозы, проезжая часть весьма вероятно покроется льдом и превратится в каток. Водителям и пешеходам стоит быть крайне осторожными.