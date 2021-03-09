Менее шести тысяч человек обследовали на коронавирус за последние сутки в Петербурге

Число обследований на ковид в Петербурге упало в несколько раз. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Количество обследований, проведенных на коронавирус в Петербурге за сутки, не дотянуло даже до шести тысяч. Это в несколько раз меньше, чем в будние дни. Такие данные приводит городской Оперативный штаб по борьбе с ковидом.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 5915 человек. Обработано 2804 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - сообщает пресс-служба Смольного.

Также, по данным специалистов, за прошедший день волонтерами было выполнено 5930 заявок на оказание помощи одиноким и пожилым горожанам. Всего сейчас в Северной столице работают 1148 волонтеров.

Кроме того, при помощи меценатов продолжает оказываться гуманитарная помощь нуждающимся из числа одиноких и пожилых горожан, а также малоимущих многодетных семей. С октября прошлого года им передано 178 464 продуктовых набора.