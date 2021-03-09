Ревнивый петербуржец спалил три машины из-за девушки

Полиция задержала петербуржца, подозреваемого в поджоге машины соперника. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские полицейские задержали 38-летнего нигде не работающего мужчину, который из ревности спалил машину соперника. «Жертвой» страсти стал не только премиальный BMW Х6, но и две ни в чем неповинные соседние иномарки.

- В ночь на 4 марта в полицию поступило сообщение о возгорании автомобилей во дворе дома 100 по Ленинскому проспекту. В результате инцидента пострадали три иномарки: BMW Х6, «Пежо 308» и «Фольксваген Туарег», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Владельцы машин, одним из которых оказался пенсионер, подали заявления. Было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение имущества».

А 7 марта полицейскими был задержан 38-летний подозреваемый. Он приревновал девушку, за которой ухаживал, к успешному менеджеру и решил спалить его иномарку.

Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, ему придется оплатить многомиллионный ущерб.