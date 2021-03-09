941 заболевший и 42 умерших по причине коронавируса выявлено в Петербурге за сутки

В Смольном призывают петербуржцев активнее идти на вакцинацию. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новые данные по ситуации с коронавирусом на утро 9 марта привел федеральный Оперативный штаб России. Так, всего по стране было выявлено меньше 10 тысяч новых случаев ковида. А точнее - 9445. Выздоровел 9931 пациент, а скончались 336.

По Петербургу ситуация следующая: заболел еще 941 человек (375 828 с начала пандемии), выздоровели 1372 пациента (317 686 всего), а скончались 42. Общее количество жертв болезни в городе достигло 11 435 человек.

В активном состоянии болезни сейчас находятся 46 707 петербуржцев. Этот показатель продолжает снижаться несмотря на 40% рост обращений к врачам с коронавирусом за последнюю неделю.

В Смольном сообщают о замедлении темпов спада второй волны и призывают горожан активнее идти на вакцинацию. За весь период прививочной кампании в Петербурге получили вакцину 283 625 человек. И только Из них 153 144 из них полностью завершили цикл.