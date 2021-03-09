Петербург не вошел в рейтинг самых коррумпированных регионов России

По данным прокуратуры, взятки в Петербурге берут не слишком активно. Или не выявляют. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург не вошел в список самых коррумпированных регионов России. Неофициальный рейтинг составили в Генпрокуратуре на основе данных по количеству выявленных эпизодов взяточничества.

- Лидером среди российских регионов по числу выявленных случаев взяточничества в 2020 году стала Москва, - рассказал агентству РИА Новости начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин.

Далее по списку идут: Татарстан, Ставропольский край, Московская область, Башкортостан и Краснодарский край.

Меньше всего взяток выявлено в Магаданской, костромской и Мурманской областях. Впрочем, по словам представителя Генпрокуратуры, рейтинг не полностью отражает реальную картину, дело еще и в активности работы правоохранительных органов, сколько преступлений ими вскрывается.

Отметим, что в этот раз Петербург в списки прокуратуры не попал. Однако летом 2020 года ведомство уже составляло рейтинг по коррупции. Тогда Северная столица оказалась в числе самых добропорядочных регионов, вместе с Ингушетией, Хакасией, Алтайским краем, Мурманской и Московской областями.