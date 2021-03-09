36-летний мужчина, пристававший к 13-летней девочке, задержан в Санкт-Петербурге

Этого мужчину обвиняют в развратных действиях в отношении ребенка. Фото: СУ СКР по Санкт-Петербургу

В Санкт-Петербурге задержан 36-летний местный житель, которого обвиняют в совершении преступления по статье "Развратные действия". По предварительной версии следствия, именно он 3 февраля 2021 года приставал к 13-летней девочке возле домов по Дачному проспекту.

В Главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу не исключают, что задержанный мужчина может быть причастен и к другим аналогичным преступлениям в отношении несовершеннолетних.

Обвиняемый задержан. Фото: СУ СКР по Санкт-Петербургу

- Действительно, следствием проверяется информация о совершении обвиняемым ряда аналогичных преступлений, - подтвердили пресс-службе СУ СКР по Петербургу. - В связи с чем мы обращаемся к гражданам, которые располагают сведениями о преступной деятельности этого человека. Любую информацию можно сообщить по телефону 02. Расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины продолжается.