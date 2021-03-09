Суд Петербурга оштрафовал соцсеть ВКонтакте на 1,5 миллиона рублей

ВКонтакте оштрафовали за информацию с призывами выходить на несанкционированные митинги. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мировой судья Центрального района Санкт-Петербурга дал штраф в 1,5 миллиона рублей социальной сети ВКонтакте, администраторы которой не успели или не захотели удались запрещенную информацию С иском в суд обратился Роскомнадзор.

- Из протокола об административном правонарушении следует, что в Роскомнадзор поступило требование заместителя Генерального прокурора РФ о принятии мер по ограничению доступа к информации в сети «Интернет», размещенной в TikTok, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В документе было указано, что в случае размещения информации о призывах к участию в несанкционированных массовых мероприятиях на других ресурсах, то к ней необходимо ограничить доступ.

Роскомнадзор направил ВКонтакте уведомление с требованием об удалении материалов, однако вовремя забанить информацию не успели (сейчас ссылка на пост неактивна). Итогом стал иск в суд и штраф в 1,5 миллиона рублей для соцсети.