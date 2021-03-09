2,5 миллиона просмотров набрал за сутки новый клип Little Big - Sex Maсhine

Клип Little Big набрал уже больше 2,5 миллионов просмотров. Фото: кадр с видео youtube.com

Новый клип петербургской рок-панк группы Little Big набрал уже больше 2,5 миллионов просмотров. Всего за сутки композиция Sex Maсhine пробилась в тренды YouTUBE. Пользователи соцсетей песню и видео ругают, но все равно слушают и смотрят.

- Со «Скибиди» это и рядом не стоит; Ну такое... прям очень просто по музыке и тексту... слабенько в общем; Честно говоря последнее творчество никак не заходит, получаются треки для детских утренников. На одном припеве из трех слов далеко не уедешь, - возмущаются фанаты группы.

А некоторые отмечают, что музыка очень похожа на композицию Uptown Funk и Beep Beep I'm a Sheep.

Впрочем, подобное уже не раз случалось с песнями Little Big и каждый раз они набирали миллионы просмотров. Тем более, что видео снято в модной ностальгической теме по 90-м годам, а в видео снялся Дмитрий «пухляш» Красилов из клипа UNO.

К слову, в тот же день «литллы» отказались от участия в отборе на «Евровидение», вместо них Россию будет представлять певица Манижа.