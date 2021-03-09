2-летняя девочка отравилась кристаллами из набора «Юный химик» в Петербурге

Полиция проверяет семью, где 2-летняя девочка проглотила химический препарат. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Красногвардейского района Петербурга проводит проверку по факту отравления 2-летней девочки, которую госпитализировали вечером 8 марта с острым отравлением химикатами. По словам родителей, ребенок нашел набор «Юный химик» и съел оттуда несколько кристаллов вещества.

- 8 марта в 22:00 в 13 из детской городской больницы № 5 поступила телефонограмма о том, что в 19:30 из своей квартиры по Ленской улице с химическим ожогом пищевода в тяжелом состоянии госпитализирована девочка 2018 года рождения, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Позднее оказалось, что малышка проглотила кристаллы дихромата аммония из набора «Юный химик», случайно оказавшихся среди принесенных игрушек.

Известно что семья, в которой произошло ЧП, благополучная и не стоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Сейчас решается вопрос о привлечении родителей к ответственности.